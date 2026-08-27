Про це повідомляють у КМВА.

Що відомо про вибух?

Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу атаки БпЛА та закликала жителів столиці негайно пройти до укриттів. Згодом у відомстві заявили, що в Києві працює ППО.

Вибух у столиці прогримів близько 18:35. За попередньою інформацією, до Києва з північного напрямку рухався реактивний безпілотник.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки, пошкодження чи постраждалих немає.

Мешканців столиці закликали не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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