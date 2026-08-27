Об этом сообщают в КГВА.

Что известно о взрыве?

Киевская городская военная администрация сообщила об угрозе атаки БПЛА и призвала жителей столицы немедленно пройти в убежища. Впоследствии в ведомстве заявили, что в Киеве работает ПВО.

Взрыв в столице прогремел около 18:35. По предварительной информации, к Киеву с севера приближался реактивный беспилотник.

Около 19 часов КГВА сообщила, что в Подольском районе Киева в результате атаки поврежден 4-этажный жилой дом. В настоящее время информация о возможных пострадавших уточняется. К месту происшествия направляются экстренные и соответствующие городские службы.

В настоящее время ГСЧС приступила к тушению пожара на крыше четырехэтажного жилого дома в Подольском районе.

Жителей столицы призвали не покидать укрытия, поскольку воздушная опасность по-прежнему сохраняется. Власти подчеркнули, что необходимо оставаться в безопасном месте до официального сигнала об отмене воздушной тревоги.

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Напомним, 27 августа враг совершил атаку на Киев ударными беспилотниками и баллистическими ракетами, поэтому в столице раздавались взрывы и работала ПВО. Воздушную тревогу объявили ночью, а в течение дня российские дроны неоднократно вторгались в воздушное пространство города.

В результате атаки в Шевченковском районе были существенно повреждены помещения двух учебных заведений, в одной из школ выбиты окна. Взрывная волна также повредила окна в коммунальном медицинском учреждении. В Оболонском и Подольском районах обломки упали вблизи жилых домов, в парке, на стоянке, на территории гаражного кооператива и детского сада, однако там обошлось без пострадавших.

В Голосеевском районе в результате атаки загорелся автомобиль, ранение получил мужчина. В Печерском районе обломки дрона упали на открытой территории возле спорткомплекса, после чего загорелась трава, а само здание получило повреждения.

Всего число пострадавших в Киеве возросло до четырех, двое из них находятся в стационаре. Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков и ликвидировать последствия российской атаки.

Кроме того, ночью под атаку врага попали и другие города. Около трех часов ночи Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами. Сначала взрывы слышали в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге и Кременчуге, а затем в Одессе.