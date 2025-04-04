В Днепре во время ночной атаки дронов было повреждено здание областного совета

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. В результате удара "Шахедов" в Днепре было повреждено здание областного совета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

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Российские дроны атаковали Днепр

Николай Лукашук сообщил, что в результате ночной атаки БпЛА на Днепр пострадало здание областного совета.

Главное, что обошлось без погибших. А все поврежденное мы восстановим, отремонтируем, приведем в порядок,

– подчеркнул глава ДОР.

По его словам, соответствующие службы Днепропетровского областного совета прилагают все усилия, чтобы оперативно устранить последствия удара и обеспечить бесперебойную работу.

Привычная тактика россиян – давить террором. На такое способны только нелюди,

– подчеркнул Лукашук.

В Днепровском областном совете показали последствия атаки / Фото: Николай Лукашук

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Напомним, этой ночью российские войска также атаковали беспилотниками Черниговскую область. Под ударом вражеских "Шахедов" оказался железнодорожный вокзал в городе Семеновка.