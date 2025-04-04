Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
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Російські дрони атакували Дніпро
Микола Лукашук повідомив, що внаслідок нічної атаки БпЛА на Дніпро постраждала будівля обласної ради.
Головне, що минулося без загиблих. А все понівечене ми відновимо, відремонтуємо, приведемо до ладу,
– наголосив очільник ДОР.
За його словами, відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, аби оперативно усунути наслідки удару та забезпечити безперебійну роботу.
Звична тактика росіян – тиснути терором. На таке здатні лише нелюди,
– підкреслив Лукашук.
В Дніпровській обласній раді показали наслідки атаки / Фото: Микола Лукашук
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, цієї ночі російські війська також атакували безпілотниками Чернігівську область. Під ударом ворожих "Шахедів" опинився залізничний вокзал у місті Семенівка.