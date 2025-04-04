Як відпрацювала ППО 4 квітня / Фото з відкритих джерел

Росія випустила по Україні 78 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів у ніч на 4 квітня. Сили ППО успішно збили 42 ударних БпЛА, ще 22 дрони-імітатори – не досягли цілей.