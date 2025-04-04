Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
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Росія випустила по Україні 78 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів у ніч на 4 квітня. Сили ППО успішно збили 42 ударних БпЛА, ще 22 дрони-імітатори – не досягли цілей.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
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