Звучат взрывы и вспыхнули пожары: Москва и Московская область под массированной атакой БпЛА

Беспилотники нанесли удар по Москве и в целом по всей Московской области ранним утром 18 июня. После серии взрывов местные жители уже заметили последствия.

Речь идет о густом чёрном дыме в нескольких местах и о пожарах. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

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Что известно о воздушной атаке на Москву 18 июня и её последствиях?

После 5 утра 18 июня ударные беспилотники массированно налетели на Московскую область, долетев даже до самой Москвы. Жители столицы России услышали целую серию взрывов.



Последствия атаки БпЛА по Москве / Фото очевидцев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил пока только о сбивании дронов. Мол, свыше 30 БпЛА были обезврежены на подлете. Впрочем, видео с места событий свидетельствуют об обратном.

Последствия одного из взрывов в Москве: смотрите видео очевидцев



Пожар и густой дым после воздушной атаки на Москву / Фото очевидцев

Неэффективная работа российских средств радиоэлектронной борьбы уже привела к негативным последствиям для гражданского населения. По крайней мере один жилой дом подвергся удару.

Российский РЭБ повредил жилой дом: смотрите видео очевидцев

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Добавим, что предыдущая атака на Московскую область произошла совсем недавно. Утром 16 июня дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, расположенный в районе Капотня.