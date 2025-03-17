Оккупанты повредили инфраструктуру в 2 районах Днепропетровщины: есть проблемы со светом

Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Есть повреждения инфраструктуры, в частности энергетической.

Силам ПВО удалось сбить над областью 15 БпЛА врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Смотрите также Россия массированно атаковала энергетические объекты в 2 областях: часть жителей остались без света

Какие последствия атаки на Днепропетровщине

В ночь на 17 марта россияне атаковали Днепропетровскую область ударными БпЛА. В результате атаки изуродована инстраструктура в Павлоградском и Синельковском районах. Там повреждены частный дом, гараж и пожарная машина.

Вечером артиллерия врага попала по Покровской громаде на Никопольщине. Там уничтожена хозяйственная постройка и повреждена еще одна. Разрушены также частный дом и 2 парника.

Перебои с электроснабжением фиксируют в Павлоградском, Синельниковском и Никопольском районах.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Силы ПВО отчитались об успешном сбитии 15 вражеских дронов в области.

Напомним, ночью враг также пытался атаковать Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям. Сейчас света нет у 1035 бытовых и 41 юридического потребителя. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.