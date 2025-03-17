Оккупанты повредили инфраструктуру в 2 районах Днепропетровщины: есть проблемы со светом
- Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, повредив инфраструктуру в Павлоградском и Синельниковском районах, а также в Покровской громаде на Никопольщине.
- Силы ПВО сбили 15 вражеских дронов, перебои с электроснабжением зафиксированы в нескольких районах, пострадавших нет.
- Враг также пытался атаковать Полтавщину, но ПВО среагировала; энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Россия ночью атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Есть повреждения инфраструктуры, в частности энергетической.
Силам ПВО удалось сбить над областью 15 БпЛА врага. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
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Какие последствия атаки на Днепропетровщине
В ночь на 17 марта россияне атаковали Днепропетровскую область ударными БпЛА. В результате атаки изуродована инстраструктура в Павлоградском и Синельковском районах. Там повреждены частный дом, гараж и пожарная машина.
Вечером артиллерия врага попала по Покровской громаде на Никопольщине. Там уничтожена хозяйственная постройка и повреждена еще одна. Разрушены также частный дом и 2 парника.
Перебои с электроснабжением фиксируют в Павлоградском, Синельниковском и Никопольском районах.
Во всех случаях обошлось без пострадавших.
Силы ПВО отчитались об успешном сбитии 15 вражеских дронов в области.
Напомним, ночью враг также пытался атаковать Полтавскую область. ПВО отработала по вражеским целям. Сейчас света нет у 1035 бытовых и 41 юридического потребителя. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.