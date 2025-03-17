Силам ППО вдалося збити над областю 15 БпЛА ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Які наслідки атаки на Дніпропетровщині

В ніч на 17 березня росіяни атакували Дніпропетровську область ударними БпЛА. Внаслідок атаки понівечено інстраструктуру у Павлоградському та Синельківському районах. Там пошкоджені приватний будинок, гараж та пожежна автівка.

Ввечері артилерія ворога поцілила по Покровській громаді на Нікопольщині. Там знищено господарську споруду та пошкоджено ще одну. Потрощено також приватний будинок та 2 парники.

Перебої з електропостачанням фіксують у Павлоградському, Синельниківському та Нікопольському районах.

В усіх випадках минулося без постраждалих.

Сили ППО прозвітували про успішне збиття 15 ворожих дронів у області.

Нагадаємо, вночі ворог також намагався атакувати Полтавщину. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Наразі світла немає у 1035 побутових та 41 юридичного споживача. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.