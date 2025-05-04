"Шахеды" ударили по Харьковщине: вспыхнули почта и школа, разрушено здание сельсовета

В ночь на 4 мая враг атаковал "Шахедами" населенные пункты Изюмского района на Харьковщине. К сожалению, не обошлось без разрушений и пожаров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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"Шахеды" обстреляли Изюмский район

Так, в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар, площадью 500 квадратных метров.

Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома,

– указали в ГСЧС.

В селе Левковка Изюмского района из-за беспилотников горело учебное заведение. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Кроме этого вспыхнуло складское здание и трава на открытой территории. Частично разрушено здание сельсовета.

По данным спасателей, в Изюмском районе, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия атаки на Харьковщину / фото ГСЧС

Кстати, "Шахеды" также атаковали и Киев. Пострадали три района города. В Оболонском районе, в частности, фиксировали возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю.