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24 Канал Новости Украины Массовые пожары и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Харьковщину
30 июня, 08:10
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Массовые пожары и пострадавшие: в ГСЧС показали последствия ночной атаки на Харьковщину

Сергей Попович
Основні тези
  • В результате ночных ударов вражеских БпЛА на Харьковщине произошли 4 пожара, пострадали 8 человек, в том числе ребенок.
  • Пожары охватили здания в городах Песочин, Дергачи и селе Курортное, без пострадавших в Дергачах и Курортном.
  • Атаки на Харьковскую область произошли в ночь на 30 июня, с последствиями в Харьковском и Чугуевском районах.

В результате ночных ударов вражеских БпЛА на Харьковщине произошли пожары. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Из-за атак россиян произошли 4 пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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В результате атак БпЛА на Харьковщине произошли пожары

В Харьковском районе в городе Песочин загорелось здание СТО. Пожар раскинулся на 50 квадратных метров. Пострадали 8 человек, в том числе 1 ребенок.

В городе Дергачи произошло 2 пожара: горело складское здание частного предприятия на площади 1000 квадратных метров и здание агропредприятия на площади 200 квадратных метров. В этом случае пострадавших нет.

В селе Курортное Чугуевского района горело здание санатория и площади 300 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Последствия атак БпЛА на Харьковщине: фото ГСЧС

Напомним, в ночь на 30 июня россияне атаковали Харьковскую область и, в частности, Харьков. Громко в городе было около 00:40. Харьковская ОВА в 01:46 отчиталась, что последствия из-за обстрела были в населенных пунктах Харьковского и Чугуевского районов.