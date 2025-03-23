В UNITED24 рассказали о мужчине с дочерью, которые погибли в Киеве от атаки дрона

В Киеве в результате попадания российского БпЛА в жилой дом погиб мужчина и его 5-летняя дочь. Семья сбежала в Киев от войны, но агрессия врага настигла их в столице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24.

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Россия сломала жизнь еще одной украинской семьи

Маленькую 5-летнюю Николь и ее отца Александра был убит вражеским дроном прямо в их доме. Мать девочки выжила, ее с травмами доставили в больницу.

Семья переехала в Киев из Запорожской области. К их дому в Орехове приближаются боевые действия, ведь город находится всего в 15 километрах от линии фронта. Семья нашла приют в Киеве, имела здесь жилье и проживала свою жизнь. Николь ходила в садик и только в четверг, 20 марта, выступала на празднике с другими детьми.

Однако Россия безжалостно и цинично запустила "Шахед" по мирному городу и по домам, где ночью спали люди. Жизнь Николь и ее отца оборвалась в один миг.

Сегодня ночью она и ее отец были убиты в собственном доме, когда Россия запустила беспилотники на Киев. Ее мать госпитализировали,

– написали в UNITED24.

23 марта российские войска совершили масштабную атаку беспилотников на столицу и область, в результате чего погибли три человека, а по меньшей мере десять получили ранения. Обломки "Шахедов" повредили жилые и нежилые здания в разных районах Киева, в городе произошло несколько пожаров.