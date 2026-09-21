Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях российского террора?

Воздушная тревога в области длилась почти весь предыдущий день, всю ночь и продолжается до сих пор. Ударам подверглись гражданские объекты в Фастовском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Фастовском районе, где разрушениям подверглись 12 объектов. В Бучанском районе повреждено 11 объектов, а в Вышгородском – 5.

В Бориспольском и Обуховском районах специалисты зафиксировали по 3 поврежденных объекта. Среди пострадавшего имущества – частные дома, общежитие, административные здания, а также складские и производственные помещения.

Кроме того, под удар попали СТО, АЗС, фермерское хозяйство, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт.

Экстренные и коммунальные службы продолжают работать на местах попаданий, фиксируя разрушения и ликвидируя последствия вражеских ударов.

Власти подчеркивают, что враг сознательно пытается нанести ущерб гражданской инфраструктуре и запугать местное население. Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 21 сентября Россия осуществила атаку на Украину, в ходе которой было использовано 172 ударных беспилотника и барражирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т". По состоянию на 08:00 украинская ПВО смогла сбить 147 дронов и один "Бандероль"/"Дань-Т", однако были зафиксированы попадания в 14 местах, а также падение обломков в четырех.

Известно, что ночью 21 сентября российские войска провели атаку на Запорожье ударными беспилотниками, повредив жилые дома, торговый центр и корпус высшего учебного заведения. В результате ударов вспыхнули пожары, пять человек получили ранения, еще пятерых спасли, а 14 эвакуировали. По меньшей мере в двух девятиэтажных домах выбиты окна и повреждены балконы и фасады.