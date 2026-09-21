Украинская противовоздушная оборона сумела сбить почти 150 целей. Об этом сообщили Военно-воздушные силы.

Как отработала ПВО?

В ночь на 21 сентября (с 18:00 20 сентября) враг совершил атаку с использованием 172 ударных БПЛА типа "Шахед" (64 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т" с территории России и ВОТ Украины:

Белгород;

Шаталово;

Орел;

Курск;

Приморско-Ахтарск;

Миллерово;

ТО Донецк;

Гвардейское – ТО АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила/подавила 147 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", дронов других типов и 1 "Бандероль"/"Дань-Т". Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксированы попадания средств воздушного приступа врага на 14 локациях. Кроме того, известно о падении сбитых целей (обломки) на 4 локациях.

В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 8:00 атака продолжается, в воздушном пространстве находятся российские БПЛА.

Ночью 21 сентября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Запорожью. Повреждения получили жилые дома, торговый центр и один из корпусов высшего учебного заведения. Известно о пострадавших.