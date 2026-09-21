Українська протиповітряна оборона зуміла збити майже 150 цілей. Про це повідомили Повітряні сили.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 21 вересня (з 18:00 20 вересня) ворог атакував 172 ударними БпЛА типу "Шахед" (64 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т" з території Росії та ТОТ України:

Бєлгород;

Шаталово;

Орел;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Міллерово;

ТО Донецьк;

Гвардійське – ТО АР Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила/подавила 147 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", дронів інших типів та 1 "Бандероль"/"Дань-Т". Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях. Окрім того, відомо про падіння збитих цілей (уламки) на 4 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що станом на 8:00 атака триває, в повітряному просторі перебувають російські БпЛА.

Уночі 21 вересня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Пошкоджень зазнали житлові будинки, торговий центр та один із корпусів вищого навчального закладу. Відомо про постраждалих.