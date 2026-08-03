Спасатели не тушили пожар из-за страха БПЛА: Мариуполь остался без электричества после обстрела подстанции

Ночью 3 августа дроны нанесли атаку на Мариуполь в Донецкой области. Целью атаки стала подстанция в Приморском районе города. В результате удара произошло почти полное отключение электроэнергии в самом Мариуполе и районе.

Об этом сообщил руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко.

Что известно об атаке?

Попадание, произошедшее ночью в Приморском районе города, почти полностью обесточило Мариуполь и район.

Кроме того, вражеские силы ПВО пытались сбивать БПЛА, а обломки падали на крышу частного дома. Там вспыхнул пожар, однако, по словам Андрющенко, спасатели отказывались его тушить из-за страха удара дронов.

К тому же, в Мангуше были поражены стоянки в восточной части поселка. В настоящее время данные уточняются.



Дроны провели атаку на Мариуполь и район / Изображение со страницы Андрющенко

Недавно над временно оккупированным Мариуполем заметили густой столб дыма. Перед этим в городе объявили об угрозе атаки беспилотников. Местные жители предполагают, что пожар мог возникнуть на автозаправке или в результате возгорания грузовика с топливом.

Отметим, что российские военные продолжают контролировать порт в оккупированном Мариуполе, превратив его в военный объект. На территории порта они хранят топливо и обустраивают воинскую часть, поэтому полноценная гражданская деятельность предприятия в настоящее время не ведется.

Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, в ближайшее время возобновление деятельности мариупольского порта вряд ли возможно.