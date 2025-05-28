В Москве задержали более 100 авиарейсов: россияне жаловались и стояли в очередях

В ночь на 28 мая в Москве временно остановили работу четыре аэропорта. Всего были отменены или задержаны более 100 рейсов, а в терминалах – толпы людей в длинных очередях.

Некоторые рейсы перенаправили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Москве отменили более 100 авиарейсов из-за атаки БПЛА

Больше всего пострадали пассажиры аэропорта Внуково, где на вылет задержали по меньшей мере 62 рейса. Еще 16 прибывших рейсов или отложили, или перенаправили в другие города. Из них часть была перенаправлена в аэропорт Шереметьево, который, как и Внуково, позже ограничил полеты. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.

В Шереметьево сотни пассажиров стояли в длинных очередях, пытаясь обменять билеты на отмененные рейсы.

Некоторые рейсы, например Ташкент – Москва, перенаправили в Казань, однако там пассажиры более четырех часов оставались ждать в самолете и не получали информацию, когда их вернут в Москву.

Перекусы не выдали, информацию о действиях не дают! Хотя воздушное пространство уже открыто. Два часа назад была информация, что нас хотят снять с самолета в Казани, дальше опять сказали, что ждем решения от компании,

– пожаловались пассажиры.

Позже их предупредили, что в ближайшие 12 часов вылет не планируется, поскольку "у экипажа закончилась самолетная смена, а аэропорт Казани не принимает". Работники авиакомпании отметили, что таможня аэропорта перегружена и не дает разрешения на высадку.