В Москве задержали более 100 авиарейсов: россияне жаловались и стояли в очередях
- В Москве из-за атаки БпЛА временно остановили работу четырех аэропортов, отменили или задержали более 100 рейсов, вызвав толпы пассажиров в очередях.
- Пассажиры пострадавших рейсов столкнулись с перенаправлением в другие аэропорты и длительным ожиданием без информации о дальнейших действиях.
В ночь на 28 мая в Москве временно остановили работу четыре аэропорта. Всего были отменены или задержаны более 100 рейсов, а в терминалах – толпы людей в длинных очередях.
Некоторые рейсы перенаправили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также В подмосковной Дубне жалуются на атаку БпЛА по предприятию по разработке дронов
В Москве отменили более 100 авиарейсов из-за атаки БПЛА
Больше всего пострадали пассажиры аэропорта Внуково, где на вылет задержали по меньшей мере 62 рейса. Еще 16 прибывших рейсов или отложили, или перенаправили в другие города. Из них часть была перенаправлена в аэропорт Шереметьево, который, как и Внуково, позже ограничил полеты. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.
В Шереметьево сотни пассажиров стояли в длинных очередях, пытаясь обменять билеты на отмененные рейсы.
Некоторые рейсы, например Ташкент – Москва, перенаправили в Казань, однако там пассажиры более четырех часов оставались ждать в самолете и не получали информацию, когда их вернут в Москву.
Перекусы не выдали, информацию о действиях не дают! Хотя воздушное пространство уже открыто. Два часа назад была информация, что нас хотят снять с самолета в Казани, дальше опять сказали, что ждем решения от компании,
– пожаловались пассажиры.
Позже их предупредили, что в ближайшие 12 часов вылет не планируется, поскольку "у экипажа закончилась самолетная смена, а аэропорт Казани не принимает". Работники авиакомпании отметили, что таможня аэропорта перегружена и не дает разрешения на высадку.