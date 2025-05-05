Оккупанты заявили об атаке дронов: под прицелом была и Москва

Россияне заявили, что ночью их снова якобы атаковали дроны. Оккупанты жалуются, что под ударом оказались несколько регионов, в том числе Москва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы.

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Россию атаковали дроны

Россияне в сети заявили, что ночью их якобы атаковали дроны. Минобороны оккупантов традиционно отчиталось о якобы сбивании 26 БПЛА. Так, 17 дронов якобы сбили над территорией Брянской области, еще 5 – над Калужской областью, а также 4 БПЛА – над Московским регионом.

Представители местных властей Брянщины и Москвы уже отчитались, что "последствий и пострадавших нет".

Как отметила российская служба "Радио Свобода", мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в ночь на понедельник 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты в районе Подольска. Во время атаки прекращали работу московские аэропорты, а местные жители жаловались на мощные взрывы под Москвой.

Журналисты заметили, что, как следует из интерактивной карты систем ПВО в Москве и Московской области, Подольск с трех сторон окружен позициями ЗРК "Панцирь": один из них установлен на башне на Южном обходе Подольска, другой – рядом с селом Жданово, третий – в районе села Армазово к западу от города.