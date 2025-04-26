Повреждены дома и хозяйственные постройки: какие последствия атаки "Шахедов" на Полтавщину

В ночь на 26 апреля российские дроны снова атаковали Полтавскую область. В результате падения обломков БпЛА в регионе фиксируют повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОГА.

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Что известно о последствиях атаки "Шахедов" на Полтавщине

Так, в результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждена кровля и остекление окон трех частных домов и четырех хозяйственных построек.

Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. От госпитализации они отказались,

– добавили в ОВА.

Кроме того, из-за погодных условий без света остались 11 населенных пунктов в Диканьской, Зеньковской, Лохвицкой и Лубенской общинах. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Последствия атаки дронов на Полтавщину / фото ОВА

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Кстати, в результате атаки "Шахедов" на Киевскую область в Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. По состоянию на 08:25 оперативные службы продолжали выявление и ликвидацию последствий вражеской атаки.