Повреждены дома и хозяйственные постройки: какие последствия атаки "Шахедов" на Полтавщину
- Российские дроны атаковали Полтавщину в ночь на 26 апреля, повредив частные дома и хозяйственные постройки в Миргородском районе.
- Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс, но от госпитализации отказались.
В ночь на 26 апреля российские дроны снова атаковали Полтавскую область. В результате падения обломков БпЛА в регионе фиксируют повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОГА.
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Что известно о последствиях атаки "Шахедов" на Полтавщине
Так, в результате падения обломков БпЛА в Миргородском районе повреждена кровля и остекление окон трех частных домов и четырех хозяйственных построек.
Три человека обратились к медикам с острой реакцией на стресс. От госпитализации они отказались,
– добавили в ОВА.
Кроме того, из-за погодных условий без света остались 11 населенных пунктов в Диканьской, Зеньковской, Лохвицкой и Лубенской общинах. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Последствия атаки дронов на Полтавщину / фото ОВА
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Кстати, в результате атаки "Шахедов" на Киевскую область в Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. По состоянию на 08:25 оперативные службы продолжали выявление и ликвидацию последствий вражеской атаки.