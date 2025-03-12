Дроны атакуют Россию: после прилетов на объектах инфраструктуры возникли пожары

Дроны нанесли удары по объектам инфраструктуры в России в ночь с 12 на 13 марта. После прилетов там возникли пожары.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Россию

Российские СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщают, что ПВО с 20:00 до 22:30 якобы перехватили и уничтожили 14 БпЛА: по 5 – над Брянской и Ростовской областями, 3 – над Калужской, еще 1 – над Белгородской.

После атаки БпЛА пожар возник на промышленном объекте в Шолоховском районе Ростовской области.

В Воронежской области работает ПВО: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Также, по словам губернатора Воронежской области, на одном из объектов инфраструктуры начался пожар после поражения.

По информации местных жителей, БпЛА атаковали газовую инфраструктуру региона. Одна пока неизвестно на каком именно объекте возник пожар.

Пожар на объекте в Воронежской области: смотрите видео

Заметим, что в Калуге, Саратове и Волгограде также объявили об угрозе атаки дронов. Кроме того, в аэропортах этих городов введены "временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов".