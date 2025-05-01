Пламя и густой дым: в сети показали видео после атаки БПЛА на завод в Подмосковье
- Неизвестные беспилотники атаковали Дубненский машиностроительный завод в России, что является ключевым узлом оборонного комплекса.
- Завод производит боевые беспилотники, в частности комплекс "Орион", и работает в режиме военной экономики, несмотря на санкции.
- Завод в городе Дубна входит в состав концерна "Кронштадт" и имеет полномасштабное серийное производство и разработки новых версий дронов.
Сегодня, 28 мая, "неизвестные беспилотники" атаковали Дубненский машиностроительный завод в России. Предприятие является одним из ключевых узлов оборонного комплекса страны-агрессора.
Оно расположено в городе Дубна, что в Московской области, и с 2020 года входит в состав концерна "Кронштадт". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграм-каналы.
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Что известно об атаке на Дубненский машиностроительный завод
Основным профилем Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ) является производство боевых беспилотников, в частности комплекса "Орион", который россияне называют аналогом "Байрактара". Эти дроны Россия использует против Украины.
Кроме этого, на предприятии развернуто полномасштабное серийное производство и конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями. ДМЗ также имеет цеха по обработке композитов, современные линии монтажа авионики и систем управления.
Пожар на Дубненском машиностроительном заводе: видео очевидцев
Стоит отметить, что завод работает в режиме военной экономики и наращивает выпуск, несмотря на санкционное давление.
Добавим, что этой ночью Россию массированно атаковали беспилотники. В российском минобороны утверждают, что якобы сбили 296 дронов.