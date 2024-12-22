В России заявили, что создали комплекс "Сфера", чтобы защититься от атак БпЛА, – Defense Express

Россия регулярно страдает от атак "добрых" дронов. Поэтому там решили создать "Сферу" для защиты городов.

Российский ОПК всячески пытается искать средства от ударов БПЛА и масштабировать их. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Россия создала комплекс "Сфера" для защиты от БПЛА

В росСМИ пропагандисты заявили, что якобы радиозавод "Полет" в Челябинске, входящий в холдинг "АИС" госкорпорации "Ростех", якобы создал "комплексную зональную радиолокационную систему защиты от атаки беспилотников". Эта система имеет опцию масштабирования до уровня города.

Ее базовая единица защиты – комплекс "Сфера". Его россияне создали в различных вариантах.

Отмечается, что российское оккупационное войско якобы уже протестировало это вооружение на поле боя в Украине, где его тестировали установленным на неназванную машину. Утверждается, что во время боевой эксплуатации комплекс "Сфера" смог "нейтрализовать" более 10 дронов,

– передает Defense Express.

Там также добавили, что в 2024 году россияне также испытали одну из модификаций этой системы – "Сфера-МБ", которая якобы может эффективно противодействовать БпЛА различных типов.

В России говорят, что "Сфера" может защищать одиночные объекты, так и для масштабирования в пределах города.

"Поскольку система модульная, то соответственно можно создавать различные конфигурации под те или иные задачи. По сути, под этой системой речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы против дронов, а с учетом отдельного акцента на защите городов", – добавляют в Defense Express.

Вероятно, россияне могли скопировать украинское решение, которое уже давно эффективно применяется для противодействия вражеским дальнобойным беспилотникам и ложным целям, к примеру, "Герберам".