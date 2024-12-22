Російський ОПК усіляко намагається шукати засоби від ударів БпЛА та масштабувати їх. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Дивіться також "Настав час його випробувати": Путін заявив, що був глибоко занурений у розробку "Орешника"

Росія створила комплекс "Сфера" для захисту від БпЛА

У росЗМІ пропагандисти заявили, що нібито радіозавод "Польот" у Челябінську, що входить до холдингу "АИС" держкорпорації "Ростєх", нібито створив "комплексну зональну радіолокаційну систему захисту від атаки безпілотників". Ця система має опцію масштабування до рівня міста.

Її базова одиниця захисту – комплекс "Сфера". Його росіяни створили у різних варіантах.

Відзначається, що російське окупаційне військо нібито вже протестувало це озброєння на полі бою в Україні, де його тестували встановленим на неназвану машину. Стверджується, що під час бойової експлуатації комплекс "Сфера" зміг "нейтралізувати" понад 10 дронів,

– передає Defense Express.

Там також додали, що у 2024 році росіяни також випробували одну з модифікацій цієї системи – "Сфера-МБ", яка нібито може ефективно протидіяти БпЛА різних типів.

У Росії кажуть, що "Сфера" може захищати поодинокі об'єкти, так і для масштабування у межах міста.

"Оскільки система модульна, то відповідно можна створювати різні конфігурації під ті чи інші завдання. По суті, під цією системою йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби проти дронів, а з урахуванням окремого акценту на захисті міст", – додають у Defense Express.

Ймовірно, росіяни могли скопіювати українське рішення, яке уже давно ефективно застосовується для протидії ворожим далекобійним безпілотникам та хибним цілям, до прикладу, "Герберам".