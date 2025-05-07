Под ударом БпЛА оказались сразу 2 аэродрома в двух регионах России: спутники фиксируют пожары
- Ночью 7 мая дроны атаковали военные аэродромы "Шайковка" в Калужской области и "Кубинка" в Московской области в России.
- Спутники зафиксировали пожары на территории этих военных объектов.
В среду, 7 мая, дроны атаковали два военных российских аэродрома. В частности, речь идет об аэродроме "Шайковка" в Калужской области и "Кубинка" в Московской области.
Спутники зафиксировали пожары на территории этих объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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Дроны атаковали российские аэродромы
В ночь на 7 мая дроны поразили два аэродрома в России – "Шайковка" и "Кубинка". После атаки спутники системы мониторинга пожаров NASA зафиксировали пожары на территории этих военных объектов.
Дроны атаковали аэродром "Кубинка" в России / Фото, взято из российского телеграм-канала
Дроны поразили аэродром в России / Фото, взято из российского телеграмм-канала
Добавим, что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленков указывал, что были поражены:
- Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22.
- Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.
Последствия атаки на эти два российских военных аэродрома пока неизвестны.
В пропагандистском канале Flightbomber говорят о факте атаки на "Кубинку", подчеркивая, что "удар пришелся по местам дислокации личного состава и техники, задействованной в подготовке парада". Однако, по его словам, на проведении воздушной части мероприятия атака якобы не повлияет.