В Винницкой области после атаки БПЛА возможно значительное загрязнение воздуха

В Винницкой области возможно значительное загрязнение воздуха после атаки вражеских БПЛА. Жителям дали рекомендации, как уберечь свое здоровье.

При появлении симптомов отравления, нужно немедленно обратиться к врачу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней (ОЦКПБ) Минздрава Украины.

Смотрите также БПЛА врага ударили по Виннице: в городе есть попадания в гражданскую инфраструктуру

Что известно о загрязнении воздуха в Винницкой области?

В ведомстве предупредили о возможном ухудшении качества воздуха после атаки российских БПЛА. Жителям Винницкой области предоставили такие срочные рекомендации:

Оставаться в помещениях. Стараться максимально ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может быть самой высокой.

Стараться максимально ограничить пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером, когда концентрация вредных веществ в воздухе может быть самой высокой. Держать окна закрытыми. Плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия в домах, офисах и автомобилях. Если в доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами – использовать их в режиме рециркуляции.

Плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия в домах, офисах и автомобилях. Если в доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами – использовать их в режиме рециркуляции. Использовать средства индивидуальной защиты. Если возникла необходимость выйти на улицу, обязательно надевать маски-респираторы (класса FFP2 или FFP3) или, при их отсутствии, плотные многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их.

Если возникла необходимость выйти на улицу, обязательно надевать маски-респираторы (класса FFP2 или FFP3) или, при их отсутствии, плотные многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их. Пить больше чистой воды. Употребление достаточного количества жидкости (2 – 3 литра в сутки для взрослых) помогает организму выводить токсины.

Употребление достаточного количества жидкости (2 – 3 литра в сутки для взрослых) помогает организму выводить токсины. Проводить влажную уборку. Регулярно проводить влажную уборку в жилых и рабочих помещениях, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ.

Регулярно проводить влажную уборку в жилых и рабочих помещениях, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ. Избегать физических нагрузок. Отложить пробежки, интенсивные тренировки на открытом воздухе и тяжелый физический труд до улучшения состояния воздуха.

Отложить пробежки, интенсивные тренировки на открытом воздухе и тяжелый физический труд до улучшения состояния воздуха. Особое внимание группам риска. Дети, беременные женщины, пожилые люди и лица, имеющие хронические заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, должны придерживаться этих рекомендаций особенно строго.

Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу:

Тяжелое дыхание, одышка, кашель;

Раздражение глаз, носа, горла;

Головная боль, головокружение, тошнота;

Обострение хронических болезней.

Винничан призывают следить за официальными сообщениями от ГСЧС, органов местной власти и Винницкого ОЦКПБ.

Напомним, в Виннице в результате ночного обстрела пострадали 8 человек. Большинство пострадавших получили ожоги, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.