За появи симптомів отруєння, потрібно негайно звернутися до лікаря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) МОЗ України.
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Що відомо про забруднення повітря на Вінниччині?
У відомстві попередили про можливе погіршення якості повітря після атаки російських БпЛА. Мешканцям Вінницької області надали такі термінові рекомендації:
- Залишатися в приміщеннях. Намагатися максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі може бути найвищою.
- Тримати вікна зачиненими. Щільно закрити вікна, двері та вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях. Якщо у оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами – використовувати їх у режимі рециркуляції.
- Використовувати засоби індивідуального захисту. Якщо виникла нагальна потреба вийти на вулицю, обов'язково вдягати маски-респіратори (класу FFP2 або FFP3) або, за їх відсутності, щільні багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх.
- Пити більше чистої води. Вживання достатньої кількості рідини (2 – 3 літри на добу для дорослих) допомагає організму виводити токсини.
- Проводити вологе прибирання. Регулярно проводити вологе прибирання у житлових та робочих приміщеннях, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин.
- Уникати фізичних навантажень. Відкласти пробіжки, інтенсивні тренування на відкритому повітрі та важку фізичну працю до покращення стану повітря.
- Особлива увага групам ризику. Діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи, що мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем, повинні дотримуватися цих рекомендацій особливо суворо.
Симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря:
- Важке дихання, задишка, кашель;
- Подразнення очей, носа, горла;
- Головний біль, запаморочення, нудота;
- Загострення хронічних хвороб.
Вінничан закликають стежити за офіційними повідомленнями від ДСНС, органів місцевої влади та Вінницького ОЦКПХ.
Нагадаємо, у Вінниці внаслідок нічного обстрілу постраждали 8 осіб. Більшість постраждалих зазнали опіків, деякі з них перебувають у важкому стані.