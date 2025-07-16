За появи симптомів отруєння, потрібно негайно звернутися до лікаря. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) МОЗ України.

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Що відомо про забруднення повітря на Вінниччині?

У відомстві попередили про можливе погіршення якості повітря після атаки російських БпЛА. Мешканцям Вінницької області надали такі термінові рекомендації:

Залишатися в приміщеннях. Намагатися максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі може бути найвищою.

Намагатися максимально обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері, коли концентрація шкідливих речовин у повітрі може бути найвищою. Тримати вікна зачиненими. Щільно закрити вікна, двері та вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях. Якщо у оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами – використовувати їх у режимі рециркуляції.

Щільно закрити вікна, двері та вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях. Якщо у оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами – використовувати їх у режимі рециркуляції. Використовувати засоби індивідуального захисту. Якщо виникла нагальна потреба вийти на вулицю, обов'язково вдягати маски-респіратори (класу FFP2 або FFP3) або, за їх відсутності, щільні багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх.

Якщо виникла нагальна потреба вийти на вулицю, обов'язково вдягати маски-респіратори (класу FFP2 або FFP3) або, за їх відсутності, щільні багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх. Пити більше чистої води. Вживання достатньої кількості рідини (2 – 3 літри на добу для дорослих) допомагає організму виводити токсини.

Вживання достатньої кількості рідини (2 – 3 літри на добу для дорослих) допомагає організму виводити токсини. Проводити вологе прибирання. Регулярно проводити вологе прибирання у житлових та робочих приміщеннях, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин.

Регулярно проводити вологе прибирання у житлових та робочих приміщеннях, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин. Уникати фізичних навантажень. Відкласти пробіжки, інтенсивні тренування на відкритому повітрі та важку фізичну працю до покращення стану повітря.

Відкласти пробіжки, інтенсивні тренування на відкритому повітрі та важку фізичну працю до покращення стану повітря. Особлива увага групам ризику. Діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи, що мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної систем, повинні дотримуватися цих рекомендацій особливо суворо.

Симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря:

Важке дихання, задишка, кашель;

Подразнення очей, носа, горла;

Головний біль, запаморочення, нудота;

Загострення хронічних хвороб.

Вінничан закликають стежити за офіційними повідомленнями від ДСНС, органів місцевої влади та Вінницького ОЦКПХ.

Нагадаємо, у Вінниці внаслідок нічного обстрілу постраждали 8 осіб. Більшість постраждалих зазнали опіків, деякі з них перебувають у важкому стані.