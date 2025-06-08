Власти Тульской области подтвердили атаку на комбинат "Азот": феерические видео

Губернатор Тульской области России подтвердил атаку БпЛА на химкомбинат "Азот". Предприятие помогает в производстве в частности артиллерийских боеприпасов.

О привлечении химзавода в ВПК России стало известно еще в 2024 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и Reuters.

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В России подтвердили атаку БпЛА по химзаводу "Азот"

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня 1 БпЛА попал по химкомбинату "Азот". Теперь эту информацию подтвердил губернатор Тульской области.

"Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции.

Агентство Reuters еще в 2024 году писало, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 5 ее крупнейших химкомбинатов обеспечили более 75% ключевых химикатов для заводов по производству взрывчатых веществ и пороха.

Среди этих 5 заводов были и 2 в собственности "Еврохима" – в частности "Азот" в Новомосковске. Они отправляли на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты и около 5 тысяч тонн азотной. Их используют в производстве октогена и гексогена – составляющих цепи производства артиллерийских боеприпасов.

В сети распространяют феерические видео пожара на заводе.

В Новомосковске пылает завод "Азот": смотрите видео (внимание, присутствует ругань!)

БпЛА атаковали химкомбинат "Азот": видео местных (внимание, присутствуют бранные слова!)

В Тульской области России ночью слышали взрывы: смотрите видео