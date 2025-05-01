Пожары, поврежденные дома и погибшие: в Одессе сообщили о последствиях атаки БПЛА

Одесса и Одесская область подверглись воздушной атаке в ночь на 1 мая. Ударные дроны российской армии налетели на город в значительном количестве.

Воздушные силы предостерегали об угрозе, а власть сообщила о взрывах, а вскоре – об их последствиях. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Налет БпЛА на Одессу 1 мая: что известно о последствиях

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась с 23:12 до 00:38 на границе 30 апреля и 1 мая. За это время ударные дроны врага атаковали город несколькими волнами, прилетая из акватории Черного моря. В городе неоднократно слышали сильные взрывы.

После воздушной атаки врага в разных районах Одессы, как сообщили местные власти, повреждены жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Были пожары. Незначительные повреждения получила школа.

Есть сообщения о пострадавших – госпитализированы 3 человека. Пожилая пара с верхнего этажа поврежденного дома не выходила на связь. Об этом рассказал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Чуть позже из сообщения ОВА стало известно, что в Одессе погибли 2 человека, еще – 5 травмированы.

Местные сообщества уточняли, что всего в результате ночной атаки БпЛА на Одессу в одном из многоквартирных домов были разрушены квартиры на верхних этажах. Также разрушен магазин, горело здание службы доставки. И еще один жилой дом подвергся разрушениям с возгоранием.

Последствия удара врага по Одессе / Смотрите фото ОВА и городского головы

Впоследствии это подтвердили и в областной военной администрации. Ее глава Олег Кипер написал, что повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. Ликвидация последствий удара продолжается.

Этой же ночью взрывы слышали в Харькове, Киевской области и других регионах Украины. Атака БПЛА на момент публикации новости продолжалась.

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