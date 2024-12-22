Дроны атаковали Орловскую область: показываем на карте, где расположена нефтебаза

В ночь на 22 декабря беспилотники совершили массированную атаку на Орловскую область России. Под ударом оказалась местная нефтебаза в поселке Стальной Конь.

Стоит отметить, что эту нефтебазу уже атаковали 14 декабря – тогда удалось поразить 2 резервуара и трубопровод, а пожар продолжался несколько дней. Где расположен этот населенный пункт и сама нефтебаза – показывает на карте 24 Канал.

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Беспилотники атаковали нефтебазу "Стальной Конь"

О взрывах в районе нефтебазы жители Орла начали сообщать 22 декабря около 1:00. Там россияне услышали более 13 глухих взрывов.

Впоследствии губернатор Орловской области Андрей Кличков все же признал, что регион оказался под массированной атакой дронов. По его словам, снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

Украинские OSINT-аналитики также подтвердили, что в результате атаки была поражена нефтебаза.

Где расположена ЛПДС "Стальной Конь": показываем на карте

Стоит отметить, что этой ночью воздушную тревогу в связи с атакой беспилотников объявляли также и в Ростовской области России. Впоследствии местные власти сообщили о якобы пяти сбитых БпЛА самолетного типа.