Враг массированно ударил по Сумщине: есть пострадавшие и разрушения

Ночью 24 июня оккупанты в очередной раз атаковали Сущину. Враг ударил ударными БпЛА по жилому сектору, в результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА.

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Россия атаковала Сумскую область

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что ночью оккупанты коварно атаковали Верхнесыроватскую общину ударными беспилотниками. Он отметил, что россияне атаковали именно тогда, когда люди уже спали.

Кроме того, российская армия массированно атаковала именно жилой сектор. Известно, что из-за попадания есть разрушения, также вспыхнул пожар.

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По предварительной информации, на Сумщине также есть пострадавшие. Однако пока точное количество пострадавших неизвестно.

Григоров отметил, что местные власти делают все возможное, чтобы оказать помощь людям и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Он также призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее оккупанты атаковали Путивльскую общину Сумской области. Днем 23 июня российские военные дронами атаковали гражданские здания и автомобили. В результате ударов есть пострадавшие, среди которых – дети.