Дроны атаковали Миллерово: что хранили россияне на аэродроме, который мог быть пораженным

Под атакой дронов в ночь на 5 января оказалась Ростовская область России. Очевидцы сообщили, что в населенном пункте Миллерово под ударом мог оказаться военный аэродром.

Авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире 24 Канала рассказал, что этот аэродром довольно близко расположен к границе с Украиной, поэтому очевидно, что современные виды вооружения россияне там старались не размещать из-за угрозы ударов.

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Как противник мог использовать аэродром в Миллерово

Говоря о фронтовых штурмовиках типа Су-25, то их, по мнению авиаэксперта, нет смысла базировать на большем расстоянии, ведь у них небольшой радиус действия и они используются непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Аэродром в Миллерово, по словам авиаэксперта, мог использоваться в том числе как база для обслуживания, хранения и запуска беспилотников большого радиуса действия, таких как "Шахеды".

Также, по словам Долинце, следует понимать, что такие объекты могут применяться как аэродромы подскока (промежуточные) и там могло храниться определенное количество управляемых авиабомб.

Боевая авиация может не лететь на отдаленные аэродромы и экономить ресурсы, осуществляя там только технические посадки для перезарядки. Так что там могут быть склады с КАБами,

– предположил Долинце.