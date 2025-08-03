Сочи и прилегающие районы Краснодарского края ночью 3 августа подверглись мощной атаке беспилотников. По свидетельствам очевидцев, в городе пожар на нефтебазе.

И это после десятков взрывов и работы ПВО. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Пожар в Адлере после атаки БпЛА: что произошло в Сочи ночью 3 августа?

Ночью 3 августа в небе над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом прозвучало более 20 взрывов – это все Сочи, Краснодарский край.

Российские системы ПВО активно отражали нападение, в городе и прилегающих районах выли сирены, оповещая о воздушной опасности, а местные прятались на паркингах и в бомбоубежищах.

Одним из главных последствий атаки стало возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе. Вероятно, говорится о "Роснефть Кубаньнефтепродукт".

Ночь взрывов в Сочи: смотрите видео очевидцев, как дроны атаковали Адлер и нефтебазу

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что пожар возник из-за попадания беспилотника, но пострадавших якобы нет.

Кроме того, в Адлере серьезно поврежден гаражный кооператив, куда, по предположениям, врезался один из дронов. Местные жители сообщали о сильном пожаре, видимом из разных частей города.

Атака повлияла на работу аэропорта Сочи – там ввели режим "Ковер", из-за чего задержали десятки рейсов на прилет и вылет. Некоторые самолеты, в частности из Москвы, кружили в небе, ожидая разрешения на посадку.

Добавим, что этой же ночью много взрывов раздавалось в Воронеже.

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