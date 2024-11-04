Дроны летят на Одесскую область: некоторые из них уже пытались атаковать Измаил

Р️оссияне вечером 3 ноября запустили ударные беспилотники по Украине. Несколько БпЛА направлялись на Одесскую область.

В частности, под угрозой Измаил и Измаильский район. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Одесской ОГА Олега Кипера.

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Куда направляются БпЛА в Одесской области

О движении БпЛА на Измаил и район стало известно в 23:26.

Измаильский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!

– написал Олег Кипер.

По данным мониторинговых каналов двигались они мимо Дуная.

"Группа из 10х БпЛА полз Дунай в направлении Измаила, Одесская область. Первые пары уже атакуют город", – сообщалось в 23:31.

По обновленным данным, в 23:51 5х БпЛА из Измаильского района двигались в направлении Болградского.