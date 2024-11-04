Зокрема, під загрозою Ізмаїл та Ізмаїльський район. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну: у Києві та низці областей – повітряна тривога
Куди прямують БпЛА на Одещині
Про рух БпЛА на Ізмаїл та район стало відомо о 23:26.
Ізмаїльський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!
– написав Олег Кіпер.
За даними моніторингових каналів, рухалися вони повз Дунай.
️"Група з 10х БпЛА повз Дунай у напрямку Ізмаїла, Одещина. Перші пари вже атакують місто", – повідомлялося о 23:31.
За оновленими даними, о 23:51 5х БпЛА з Ізмаїльського району рухалися у напрямку Болградського.