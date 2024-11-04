Зокрема, під загрозою Ізмаїл та Ізмаїльський район. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Куди прямують БпЛА на Одещині

Про рух БпЛА на Ізмаїл та район стало відомо о 23:26.

Ізмаїльський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!

– написав Олег Кіпер.

За даними моніторингових каналів, рухалися вони повз Дунай.

️"Група з 10х БпЛА повз Дунай у напрямку Ізмаїла, Одещина. Перші пари вже атакують місто", – повідомлялося о 23:31.

За оновленими даними, о 23:51 5х БпЛА з Ізмаїльського району рухалися у напрямку Болградського.