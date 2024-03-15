Пожар и полностью разрушенный дом: полиция показала первые минуты после атаки в Винницкой области

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО мощно отработали и сбили все дроны, однако один из ликвидированных БПЛА попал в частный дом в Винницкой области.

Во время ночной атаки враг запустил всего 27 беспилотников типа "Шахед". Силы и средства ПВО сбили все дроны, но разрушений избежать не удалось.

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Полиция показала первые минуты после атаки

Часть беспилотников оккупанты направили для атаки на Винницкую область. Так, один из сбитых дронов-камикадзе сманеврировал в жилой дом в Винницком районе. В результате атаки погибли супруги – мужчина и женщина 52 лет. Еще одни обломки упали в частном секторе в Тульском районе.

Спасательные службы, вместе с полицейскими и медиками сразу прибыли на место, где упали обломки. Правоохранители сразу начали фиксировать последствия атаки. На опубликованных кадрах видно, что после падения сбитого "Шахеда" вспыхнул пожар.

Первые минуты после вражеской атаки в Винницкой области: смотрите видео

Также в результате ночной атаки пострадали 3 человека: два подростка 16 и 17 лет и 26-летний мужчина, которого спасли из-под завалов. Сейчас они находятся в больнице, где получают всю необходимую помощь.

На местах вражеских попаданий в Винницкой области работала следственно-оперативная группа ГУНП и местная полиция. Следователи уже зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Ночная атака "Шахедами"