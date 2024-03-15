Під час нічної атаки ворог запустив усього 27 безпілотників типу "Шахед". Сили та засоби ППО збили усі дрони, але руйнувань уникнути не вдалося.

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Поліція показала перші хвилини після атаки

Частину безпілотників окупанти спрямували для атаки на Вінниччину. Так, один зі збитих дронів-камікадзе зманеврував у житловий будинок у Вінницькому районі. Унаслідок атаки загинуло подружжя – чоловік та жінка 52 років. Ще одні уламки впали у приватному секторі в Тульському районі.

Рятувальні служби, разом з поліцейськими та медиками відразу прибули на місце, де впали уламки. Правоохоронці відразу почали фіксувати наслідки атаки. На опублікованих кадрах видно, що після падіння збитого "Шахеда" спалахнула пожежа.

Перші хвилини після ворожої атаки на Вінниччині: дивіться відео

Також унаслідок нічної атаки постраждало 3 людини: два підлітки 16 та 17 років та 26-річний чоловік, якого врятували з-під завалів. Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують усю необхідну допомогу.

На місцях ворожих влучань на Вінниччині працювала слідчо-оперативна група ГУНП та місцева поліція. Слідчі вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нічна атака "Шахедами"