Під час нічної атаки ворог запустив усього 27 безпілотників типу "Шахед". Сили та засоби ППО збили усі дрони, але руйнувань уникнути не вдалося.
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Поліція показала перші хвилини після атаки
Частину безпілотників окупанти спрямували для атаки на Вінниччину. Так, один зі збитих дронів-камікадзе зманеврував у житловий будинок у Вінницькому районі. Унаслідок атаки загинуло подружжя – чоловік та жінка 52 років. Ще одні уламки впали у приватному секторі в Тульському районі.
Рятувальні служби, разом з поліцейськими та медиками відразу прибули на місце, де впали уламки. Правоохоронці відразу почали фіксувати наслідки атаки. На опублікованих кадрах видно, що після падіння збитого "Шахеда" спалахнула пожежа.
Перші хвилини після ворожої атаки на Вінниччині: дивіться відео
Також унаслідок нічної атаки постраждало 3 людини: два підлітки 16 та 17 років та 26-річний чоловік, якого врятували з-під завалів. Наразі вони перебувають у лікарні, де отримують усю необхідну допомогу.
На місцях ворожих влучань на Вінниччині працювала слідчо-оперативна група ГУНП та місцева поліція. Слідчі вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нічна атака "Шахедами"
- Уночі 15 березня окупанти вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запускав безпілотники у кілька хвиль та з різних напрямків.
- Усього було зафіксовано 27 БпЛА. Сили та засоби ППО працювали у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей. Українським захисникам вдалося збити усі 27 дронів-камікадзе, якими атакували росіяни.
- Більшу частину безпілотників ворог спрямував на Київщину. Як повідомили в КМВА, захисники близько 1 години відбивали російську атаку. Оборонці неба збили усі БпЛА, якими намагалася атакувати Росія. Так, захисники приземлили 15 "Шахедів".
- У Силах оборони Півдня додали, що ворог спланував маршрути "Шахедів" таким чином, щоб безпілотники якомога більше пролетіли шляху над окупованими територіями.