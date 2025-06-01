Житомирская область в эпицентре атаки российских БПЛА, там раздаются взрывы

Под воздушным ударом дронов-камикадзе оказалась ночью 1 июня Житомирская область. Туда направлялось значительное количество вражеских БПЛА.

Об этом информировали Воздушные силы. Жители региона слышали взрывы. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы на Житомирщине 1 июня: что известно

Воздушную тревогу в Житомирской области объявили почти сразу после начала суток 1 июня, в 00:17.

В это время "красными" от угрозы применения ударных БПЛА врага были большинство украинских регионов, включая и Киев. Более того, в столице слышали взрывы после применения российской армией баллистических ракет.

От мониторов и Воздушных сил было даже сообщение, что по меньшей мере одна из них летела именно в направлении Житомира. Как бы там ни было, а дроны-камикадзе туда летели точно, и в значительном количестве.

Впервые об этом ВС написали около 1 ночи, потом в 2, и наконец в 3. Тогда Воздушные силы предупредили, что к Житомиру снова подлетают несколько групп ударных БПЛА врага.

Все это время жители Житомирской области слышали работу ПВО и взрывы, о чем писали в социальных сетях. Официальной информации об этом, впрочем, нет.

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