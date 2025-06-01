Про це інформували Повітряні сили. Жителі регіону чули вибухи. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Росіяни запустили "Шахеди": де летять ворожі дрони

Вибухи на Житомирщині 1 червня: що відомо

Повітряну тривогу в Житомирській області оголосили майже одразу після початку доби 1 червня, о 00:17.

У цей час "червоними" від загрози застосування ударних БпЛА ворога були більшість українських регіонів, враховуючи й Київ. Ба більше, у столиці чули вибухи після застосування російською армією балістичних ракет.

Від моніторів та Повітряних сил було навіть повідомлення, що щонайменше одна з них летіла саме в напрямку Житомира. Та хай там як, а дрони-камікадзе туди летіли точно, і в значній кількості.

Вперше про це ПС написали близько 1 ночі, потім о 2, і нарешті о 3. Тоді Повітряні сили попередили, що до Житомира знову надлітають декілька груп ударних БпЛА ворога.

Увесь цей час мешканці Житомирської області чули роботу ППО та вибухи, про що писали в соціальних мережах. Офіційної інформації про це, утім, немає.

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