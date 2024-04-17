Смертоносная атака оккупантов на Чернигов: в городе 18 апреля объявлено Днем траура

Руссийские оккупационные войска утром 17 апреля ударили по Чернигову. К сожалению, в результате атаки врага есть погибшие.

Напомним, что Россия трижды ударила по городу. Все, что известно об ударе по Чернигову, – читайте в материале 24 Канала.

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В Чернигове объявили День траура

Исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако сообщил о том, что в четверг, 18 апреля, в Чернигове объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов оккупантов 17 апреля.

Он отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано.



В Чернигове объявили 18 апреля Днем траура / Фото Александр Ломако

Мои соболезнования родным погибших. Российские нелюди обязательно будут отвечать за содеянное, за убийства невинных,

– подчеркнул Александр Ломако.

Он отметил, что окончательное количество жертв еще устанавливается, а поисково-спасательная операция продолжается.

По состоянию на 15:53, к сожалению, уже есть 15 погибших и 61 пострадавший, среди которых трое детей.

Куда ударили россияне в Чернигове: коротко