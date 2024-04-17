Смертоносная атака оккупантов на Чернигов: в городе 18 апреля объявлено Днем траура
Источник:Александр Ломако
Руссийские оккупационные войска утром 17 апреля ударили по Чернигову. К сожалению, в результате атаки врага есть погибшие.
Напомним, что Россия трижды ударила по городу. Все, что известно об ударе по Чернигову, – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Уничтоженные дома, сгоревшие авто, разбросанные обломки: как выглядит место попадания в Чернигове
В Чернигове объявили День траура
Исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако сообщил о том, что в четверг, 18 апреля, в Чернигове объявлен Днем траура по погибшим в результате ракетных ударов оккупантов 17 апреля.
Он отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано.
В Чернигове объявили 18 апреля Днем траура / Фото Александр Ломако
Мои соболезнования родным погибших. Российские нелюди обязательно будут отвечать за содеянное, за убийства невинных,
– подчеркнул Александр Ломако.
Он отметил, что окончательное количество жертв еще устанавливается, а поисково-спасательная операция продолжается.
По состоянию на 15:53, к сожалению, уже есть 15 погибших и 61 пострадавший, среди которых трое детей.
Куда ударили россияне в Чернигове: коротко
- Городской глава Чернигова сообщил, что российские войска ударили по густонаселенному району города, который расположен недалеко от центра.
- По словам Ломако, есть прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.
- Также поврежден отель, который не работал в течение последних лет, и центральный корпус Черниговской политехники.
- Известно, что от удара пострадала районная больница.