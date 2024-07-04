Удар "Шахедами" по Черниговщине: в ОВА рассказали, что именно повредил враг

Силы ПВО отбили ночную атаку россиян в небе над Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областями, сбили 21 беспилотник из 22. Один, к сожалению, попал в объект инфраструктуры на Черниговщине.

В результате около 6 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет 24 Канал.

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Какие последствия ночной атаки на Черниговщине

Россияне ночью 4 июля запустили свои дроны-камикадзе, в частности, часть летела в сторону Черниговской области. К счастью, эта вражеская атака обошлась без погибших и пострадавших, однако есть повреждения критической и гражданской инфраструктуры.

Но со всем тем враг повредил два частных дома и часть энергетической инфраструктуры, в результате чего почти 6 тысяч потребителей осталось без электроснабжения,

– рассказал начальник Черниговской ОВА.

Вячеслав Чаус отметил, что энергетики, как только появилась такая возможность, сразу начали восстановительные работы, пока ремонт повреждений продолжается также. Впрочем, по его словам, состоянию на сейчас для более 50% потребителей уже восстановлено электроснабжение.

, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме

Напомним, сообщалось, что в Черниговской области ночью фиксировали беспилотники. Один из них попал в один из объектов региона. Тревога в области продолжалась более 5 часов.