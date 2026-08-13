Россия совершила атаку на Черниговскую область: пострадал ребенок, возникли пожары и зафиксированы разрушения

В ночь на 13 августа российские войска несколько раз провели атаки на Черниговскую область. В результате падения вражеских беспилотников возникли пожары, зафиксированы повреждения и один пострадавший.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Атака на Черниговскую область: какие последствия?

Ночью пресс-служба Черниговского горсовета сообщила о атаке реактивных БПЛА на город. Под ударом оказался один из автокооперативов, в результате чего загорелись два гаража.

В результате пожара после российской атаки был уничтожен автомобиль и повреждены гаражные помещения

Еще один удар пришелся на Черниговский район. По данным спасателей, в результате атаки 10-летний ребенок получил легкую стрессовую реакцию.

В результате падения вражеского БПЛА там возник пожар в хозяйственной постройке, на автозаправочной станции и в сухой растительности.

Спасатели оперативно ликвидировали все пожары.

Ликвидация последствий обстрелов Черниговской области: смотрите видео

Напомним, что ночью российские войска также наносили удары по Одесской области. В результате атак пострадал один человек, возник пожар в портовой инфраструктуре, а в части Измаила пропало электроснабжение.

Всего во время ночной атаки враг запустил по Украине 133 беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и "Пародия". ПВО сбили или подавили 111 вражеских дронов, однако известно о попаданиях в воздушные цели и падении обломков