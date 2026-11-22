Российский удар по жилому дому в Димере Киевской области унес жизни нескольких человек. Спасатели продолжают поиски тех, кто не выходит на связь и, возможно, находится под завалами.

Кадры с места атаки российского беспилотника обнародованы в ГСЧС.

Спасательные работы продолжаются

На фото из Димера спасатели показали масштабы разрушений после российского террора 22 ноября. Часть пятиэтажного жилого дома превратилась в руины после удара БПЛА, а среди обломков и завалов остались вещи жильцов, в том числе детские игрушки.

Россия нанесла удар по пятиэтажному жилому дому в Димере / ГСЧС

Спасатели в 14:43 сообщили о гибель двух человек, включая 18-летнего юношу,, в частности 18-летнего юношу, в результате обстрела. Еще четыре человека пострадали, в том числе один ребенок.

Ужасающие разрушения в результате атаки на Киевскую область / ГСЧС

На месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы, развернут пункт помощи ГСЧС. Спасатели ищут 11 человек, в том числе двух детей, с которыми нет связи.

Ликвидация последствий российского удара по Димеру: смотрите видео

Напомним, этой ночью враг также бил по Житомирской области. Российские войска своими атаками стремились оставить жителей области без отопления и электроэнергии, нанеся удары по энергетической инфраструктуре региона.