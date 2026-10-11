Враг нанес удар по Днепру: повреждено многоэтажное здание, есть пострадавшие

Около 23:00 10 октября российские войска провели атаку на один из районов города.

В результате попадания "Шахеда" поврежден жилой дом на высоте 8–9 этажей. Сейчас на месте работают спасатели и коммунальные службы, а здание отключили от всех коммуникаций из-за утечки газа.

По предварительной информации, ранения получили три человека.

Мэр уточнил, что взрывная волна также повредила соседние дома – там может быть несколько сотен выбитых окон. Обследование поврежденных зданий продлится в течение ночи.

Отметим, что в 23:09 взрывы прогремели в Киеве. По словам мэра Кличко, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытую территорию. Повреждены несколько автомобилей. К счастью, пожара не возникло.