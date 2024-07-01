Россия атаковала Днепр ракетами: поврежден супермаркет

В ночь на 1 июля Россия атаковала Днепр ракетами. В результате обстрела поврежден супермаркет.

Около 2 часов ночи в городе прогремела серия взрывов. Уже известно о повреждениях.

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Какие последствия атаки на Днепр 1 июля

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Журналисты сообщили, что в районе, где был эпицентр взрыва, в домах повреждены окна. Также в результате одного из взрывов поврежден супермаркет, в частности, разрушен потолок в торговом зале. Кроме того, получили повреждения близлежащие магазины.

Предварительно, раненых нет. Заметим, что по состоянию на 6 утра официальных сообщений от властей о последствиях российской атаки пока не было.

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Россия атаковала Днепр / Фото "Суспильного"

Заметим, что около 2 часов ночи Воздушные силы предупреждали о ракете на Днепр. Уже через несколько минут написали о еще нескольких. Председатель ОВА призвал до отбоя находиться в укрытиях.