Сколько людей считаются без вести пропавшими после попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре
Ночью оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе. Вражеский "Шахед" попал в девятиэтажку. Люди оказались под завалами. Сейчас двое считаются пропавшими без вести.
Об этом в эфире "Киев24" сообщил депутат Днепропетровского городского совета. Подробнее о людях, которых еще ищут, рассказал мэр Борис Филатов, передает 24 Канал.
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Два человека еще ищут
Около 10:48 Даниил Миро отметил, что утром был на депутатском округе, где российский "Шахед" попал в многоэтажку.
Поисковые работы еще продолжались. Два человека считаются пока без вести пропавшими. Очень надеемся, что найдут. Возможно, их не было дома. Поэтому сейчас, пока еще продолжаются поисковые работы, нельзя утверждать ни о погибших, ни о том, что люди живы,
– сказал депутат.
Городской голова рассказал подробнее, кого именно еще ищут. В частности, речь идет о мужчине 96 лет и женщине.
Надеемся, что всех найдем живыми. Но только что сказали, что не могут найти мужчину 96 лет. Общались с его семьей. Они говорят, что 100% был,
– подчеркнул городской голова.
Также Борис Филатов отметил, что пока никто не может подтвердить за одну женщину, была ли она в доме на момент атаки, ночевала ли, или уехала к родственникам.
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Россия разрушила многоэтажку в Днепре: коротко о последствиях
- Глава ОВА сообщил, что этой ночью на Днепропетровщине защитники неба сбили 5 российских дронов. Впрочем, к сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, в многоэтажку и предприятие.
- Уже известно, что восемь жителей дома получили ранения.
- В девятиэтажке разрушены три квартиры, еще две – повреждены. Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе.
- По состоянию на 7 утра двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях. Другие – продолжит лечение амбулаторно. Всего в больницы обратилось 7 из 8 пострадавших.
- "В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами", – утром писал Сергей Лысак.
- Филатов отметил, что сейчас решается проблема, каким образом и сколько людей надо отселить. Эксперты проводят осмотр. После власть вместе с ГСЧС будет принимать решение. Мэр отметил, что два подъезда надо отселить 100%.