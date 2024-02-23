Сколько людей считаются без вести пропавшими после попадания "Шахеда" в многоэтажку в Днепре

23 февраля 2024, 11:43
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Ночью оккупанты атаковали Днепр дронами-камикадзе. Вражеский "Шахед" попал в девятиэтажку. Люди оказались под завалами. Сейчас двое считаются пропавшими без вести.

Об этом в эфире "Киев24" сообщил депутат Днепропетровского городского совета. Подробнее о людях, которых еще ищут, рассказал мэр Борис Филатов, передает 24 Канал.

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Два человека еще ищут

Около 10:48 Даниил Миро отметил, что утром был на депутатском округе, где российский "Шахед" попал в многоэтажку.

Поисковые работы еще продолжались. Два человека считаются пока без вести пропавшими. Очень надеемся, что найдут. Возможно, их не было дома. Поэтому сейчас, пока еще продолжаются поисковые работы, нельзя утверждать ни о погибших, ни о том, что люди живы,
– сказал депутат.

Городской голова рассказал подробнее, кого именно еще ищут. В частности, речь идет о мужчине 96 лет и женщине.

Надеемся, что всех найдем живыми. Но только что сказали, что не могут найти мужчину 96 лет. Общались с его семьей. Они говорят, что 100% был,
– подчеркнул городской голова.

Также Борис Филатов отметил, что пока никто не может подтвердить за одну женщину, была ли она в доме на момент атаки, ночевала ли, или уехала к родственникам.

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  • Глава ОВА сообщил, что этой ночью на Днепропетровщине защитники неба сбили 5 российских дронов. Впрочем, к сожалению, не обошлось без попаданий. В частности, в многоэтажку и предприятие.
  • Уже известно, что восемь жителей дома получили ранения.
  • В девятиэтажке разрушены три квартиры, еще две – повреждены. Кроме того, задело автомобили, припаркованные во дворе.
  • По состоянию на 7 утра двое пострадавших в состоянии средней тяжести находятся в медучреждениях. Другие – продолжит лечение амбулаторно. Всего в больницы обратилось 7 из 8 пострадавших.
  • "В разбитом доме продолжают поиски людей, которые могут быть под завалами", – утром писал Сергей Лысак.
  • Филатов отметил, что сейчас решается проблема, каким образом и сколько людей надо отселить. Эксперты проводят осмотр. После власть вместе с ГСЧС будет принимать решение. Мэр отметил, что два подъезда надо отселить 100%.

Автор: Юлія Муріна