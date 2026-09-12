В Днепре и Запорожье гремели взрывы: враг атаковал промышленность и частный сектор, есть погибшие

Российские войска нанесли воздушные удары по Днепру и Запорожью в ночь на 12 сентября. Атака привела к разрушениям, пожарам, а также к гибели и ранениям людей.

В Запорожье известно о двух жертвах российской агрессии. 24 Канал пишет, какая информация есть на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра и Запорожья в ночь на 12 сентября и его последствиях?

Российские войска глубокой ночью 12 сентября нанесли воздушные удары по Украине. Пострадали города Днепр и Запорожье.

Как сообщает Днепропетровская ОВА, в Днепре в результате воздушной атаки возник пожар на территории промышленного объекта. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Запорожье, по данным Запорожской ОВА, ситуация оказалась хуже. После попадания вражеского беспилотника в жилые дома в частном секторе вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения.

Спасатели во время разбора завалов извлекли трех человек. К сожалению, двое из них погибли – это 64-летняя женщина и 37-летний мужчина. Также обнаружили травмированную женщину.

Последствия обстрела Запорожья 12 сентября: смотрите видео ОВА

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что на момент публикации воздушная атака России на Украину продолжается. Если в вашем регионе объявлена тревога – позаботьтесь о безопасности!