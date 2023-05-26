Россияне цинично атаковали Днепр ночью: стражи порядка и спасатели показали последствия удара

Россияне в ночь на 26 мая дронами и ракетами атаковали Днепропетровщину. Милиционеры и спасатели показали в сети последствия удара по области.

Отметим, что ночь против 26 мая была беспокойной для жителей всей Украины, потому что всюду звучали сирены. Если же говорить об атаке напрямую, то больше всего она была направлена именно на Восток нашего государства, в частности, Днепр и область.

Читайте также Сверхтяжелая ночь в Днепре и падение обломков в Киеве: что известно о ракетной атаке 26 мая

Последствия ночной атаки Днепропетровщины

В Национальной полиции сообщили, что правоохранители занимаются документированием последствий атаки по Днепру. По городу враг бил из ракет.

Как отметили в Нацполиции, в результате обстрелов разрушено транспортное предприятие. Также вспыхнули пожары на двух частных предприятиях. Повреждена заправка, транспортные средства, частные подворья и дома, где спали мирные жители.

Последствия ночной атаки Днепра / Фото Нацполиции и ГСЧС

В ГСЧС отметили, что спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 100 квадратных метров в одном из частных домовладений. Также отмечают, что вспыхнули пожары на двух частных предприятиях на площади в 100 квадратных метров.

К операциям по ликвидации последствий привлекли 73 спасателей, а также 16 единиц пожарно-спасательная техника.

Что известно о ночной атаке

По словам, главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночь на 26 мая была чрезвычайно тяжелой. Российские военные атаковали область ракетами, а также дронами-камикадзе.

Досталось Днепру. В частном домовладении возник пожар, который уже потушен. Повреждены 2 дома и авто. Загорелось и на двух частных предприятиях. Огонь спасатели укротили,

– отметил он.

Глава ОВА добавил, что заправка была изуродована, также пострадал ее работник. По имеющейся информации, ему оказали медицинскую помощь, после чего он будет проходить лечение на дому.

Также серьезные разрушения получило транспортное предприятие. Кроме того, под удар дронами-камикадзе попала Никопольщина. Русские атаковали Марганецкую общину. К счастью, обошлось без жертв.