Зауважимо, що ніч проти 26 травня була неспокійною для мешканців усієї України, бо всюди лунали сирени. Якщо ж говорити про атаку безпосередньо, то найбільше вона була спрямована саме на Схід нашої держави, зокрема Дніпро та область.

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Наслідки нічної атаки Дніпропетровщини

У Національній поліції повідомили, що правоохоронці займаються документуванням наслідків атаки по Дніпру. По місту ворог бив з ракет.

Як зазначили у Нацполіції, внаслідок обстрілів зруйноване транспортне підприємство. Також спалахнули пожежі на двох приватних підприємствах. Пошкоджена заправка, транспортні засоби, приватні подвір'я та будинки, в яких спали мирні мешканці.

Наслідки нічної атаки Дніпра / Фото Нацполіції та ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на площі 100 квадратних метрів в одному з приватних домоволодінь. Також зазначають, що спалахнули пожежі на двох приватних підприємствах на площі 100 квадратних метрів.

До операцій з ліквідації наслідків залучили 73 рятувальників, а також 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Що відомо про нічну атаку

За словами, глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ніч проти 26 травня була надзвичайно важкою. Російські військові атакували область ракетами, а також дронами-камікадзе.

Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали,

– зазначив він.

Глава ОВА додав, що заправка була понівеченою, також постраждав її працівник. За наявною інформацією, йому надали медичну допомогу, після чого він проходитиме лікування вдома.

Також серйозних руйнувань зазнало транспортне підприємство. Крім того, під удар дронами-камікадзе потрапила Нікопольщина. Росіяни атакували Марганецьку громаду. На щастя, минулося без жертв.