Ночью враг атаковал Днепропетровщину: одну ракету сбили, однако есть и попадание

В ночь на 16 октября российские военные атаковали Украину не только "Шахедами". По Днепропетровской области враг выпустил еще и ракеты.

Детальнее об атаке утром рассказал глава ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что Днепропетровщину оккупанты атаковали двумя ракетами.

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Одну удалось сбить силам ПВО

По словам высокопоставленного чиновника, одну ракету удалось сбить военным из ВвК "Восток". Другая же попала по территории Днепровского района.

Кроме того, оккупанты пять раз били из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град" по Никопольщине. Известно, что в Никополе повреждены два магазина, кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект, а также сквер.

Также в результате атаки изуродована пятиэтажка, три частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задели оккупанты также газопровод и 4 линии электропередач. В результате без света остались почти полторы тысячи семей.

Кроме того, известно, что в Марганецкой общине избиты два дома, религиозный объект, а также электросети.

К счастью, в результате ночной атаки обошлось без пострадавших и погибших.

Что известно о ночной атаке "Шахедами"

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что этой ночью она не была сконцентрирована на юге Украины. Оккупанты били по юго-востоку и центральным областям нашего государства.

По ее словам, траектория движения баражирующих боеприпасов снова была сложной. Еще работали по ним в регионе при сложных погодных условиях, ведь был шторм и сильный порывистый ветер.

В основном оккупанты направляли дроны-камикадзе по объектам инфраструктуры. И запускали эти баражирующие боеприпасы по разным направлениям.

Враг рассчитывал маршруты так, чтобы "Шахеды" имели возможность обходить украинские системы ПВО. По словам Натальи Гуменюк, работа по дронам-камикадзе была достаточно результативной.

Со всем тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли,

– отметила она.

Заметим, что на 07:50 Воздушные силы еще не подвели итоги работы по воздушным целям врага ночью.