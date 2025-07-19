В центре Донецка – прилет: в оккупированном городе раздавались мощные взрывы

Днем 19 июля во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. Оккупанты сообщили в сети о работе российской ПВО. Предварительно, прилет произошел в центре города.

Над городом после атаки поднялся густой дым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-сообщества.

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Что известно об обстреле центра Донецка?

В городе среди дня прогремел мощный взрыв. По словам местных, воздушной тревоги не объявляли, но вооружение прилетело по многоэтажке. Вокруг были повреждены машины, а в самом доме выбило окна.

Ситуация в Донецке после прилета: смотрите видео

Россияне обвиняли в атаке украинскую сторону, мол, что "киевский режим бьет по гражданским". Но дом скорее всего пострадал от ракеты российской противовоздушной обороны, которая пыталась сбить другую воздушную цель.

Местные говорят, что в Донецке был поражен пункт постоянной дислокации оккупантов в областной клинической травматологической больнице. Именно туда и был нацелен удар, ведь из-за расположения там противника, здание вполне считается военной целью.

На Донецком поднялся дым: видео

Интересно то, что россияне решили сбивать цели просто над домами, а потом обвиняют Украину в якобы ударах по гражданским. К тому же оккупанты даже не предупредили, что будет работать ПВО. Чудом жители остались живы.

Россияне ударили по жилому дому своей ПВО. Без воздушной тревоги. Однако по оккупанту военному все равно прилетело,

– сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В Донецке днем раздавались взрывы: видео из социальных сетей

Напомним, 30 июня во временно оккупированном Донецке и области раздавались взрывы из-за атаки Сил обороны по россиянам. Под удар ракет Storm Shadow попал металлургический комбинат, где размещались враги.