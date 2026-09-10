Появились новые подробности о БПЛА, который создавал угрозу самолету Зеленского в Молдове

8 сентября вылет самолета Владимира Зеленского из аэропорта Кишинева был задержан из-за неизвестного беспилотника. Им оказался "Шахед".

Об этом "Суспильному" сообщили в министерстве обороны Молдовы.

Что известно о дроне, угрожавшем самолету Зеленского?

Молдавское ведомство установило, что БПЛА, из-за которого был задержан вылет самолета Зеленского, был дроном типа Shahed.

Там заявили, что военные постоянно отслеживали беспилотник. Он также входил в воздушное пространство Румынии.

Из-за угрозы для гражданской авиации в 16:30 Молдова временно ограничила полеты в центральной части страны. После того, как президентский самолет покинул молдавское воздушное пространство, ограничения были сняты.

По данным источника "Суспильне" в Офисе президента, самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским дроном. Президентский борт оставался на земле, пока украинская сторона следила за движением беспилотников и ждала, когда они исчезнут с радаров.

Один из "Шахедов" пересек украинско-молдавскую границу около 16:20, после чего залетел в Румынию примерно на 70 километров.

Около 17:04 дрон вернулся в Молдову, а в 17:15 исчез с радаров. По предварительным данным, он упал.

Самолет Зеленского вылетел из Молдовы примерно в 17:30. В Офисе президента подчеркнули, что на тот момент отслеживаемого российского беспилотника в воздухе уже не было.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявлял, что самолет Зеленского якобы едва не подвергся атаке дрона.

В Молдове эту информацию не подтвердили.

10 сентября молдавские власти сообщили, что дрон упал и взорвался примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинева.